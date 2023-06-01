敵地Wソックス戦米大リーグ・エンゼルスの菊池雄星投手は29日（日本時間30日）、敵地ホワイトソックス戦に先発したが、3回に投球練習を行うと、緊急降板した。2回を無失点に抑えた3回のマウンドだった。投球練習を行っていたが、突如捕手のトラビス・ダーノーがベンチを呼び、マウンド付近で関係者と協議。そのまま菊池はマウンドを降りた。エンゼルス地元局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ウェスト」の実況のウ