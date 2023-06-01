SNSでメッセージ米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板し、104球を投げ6回5安打2失点（自責1）9奪三振と力投。チームは1-2で敗れ、今季初黒星を喫した。試合前、グラウンドで広がった光景に日本の大物から大谷と真美子夫人へ感謝の言葉が捧げられた。「ウィメンズ・ナイト」と銘打たれた本拠地マーリンズ戦。球団公式Xは「さあ、女性のみなさん、出番だ！今夜のウィメン