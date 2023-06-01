30日(木)は全国的に気圧が低下し、福岡や大阪、名古屋で影響度「大」、東京や仙台などで影響度「中」となるでしょう。5月1日(金)も広く気圧が低下し、その後も気圧のアップダウンが大きくなりそうです。ゴールデンウィーク期間中は気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。30日(木)は全国的に気圧が低下30日(木)は西から低気圧が近づき、全国的に気圧が低下するでしょう。福岡