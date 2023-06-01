フェイエノールトでリーグ戦25ゴールと躍動する日本代表FW上田綺世に、プレミアリーグ方面から熱い視線が注がれている。英国メディア『TEAM TALK』は４月28日、名門トッテナムや古豪のリーズとエバートン、そしてブライトンなどが関心を持っていると報じた。スカウトを派遣など、具体的に動いているという。このニュースに韓国メディアが反応。『Xports News』が「日本はとても羨ましい」と綴り、こう伝えた。「日本サッカー