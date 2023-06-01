◇サッカー女子WEリーグ・クラシエ杯決勝（2026年4月29日UvanceとどろきスタジアムbyFujitsu）サッカー女子WEリーグ・クラシエ杯決勝が行われ、日テレ東京Vが2―2からのPK戦を3―1で制して大宮に勝ち初優勝した。優勝賞金は1000万円。2―2と追いつかれた延長後半途中、今季限りでの引退を表明しているDF岩清水梓（39）が途中出場。PK戦で2番手キッカーとして成功させ、新タイトルをもたらした。岩清水がクラブで自身27個目