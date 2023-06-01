俳優の生瀬勝久（65）が29日に放送されたTBS「巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会」（後7・00）に出演。ゲスト出演した人気女優と約20年ぶりの共演となることを明かした。今回のゲストで登場したのは女優の瀬戸朝香。生瀬は「瀬戸さんとは、30年前にドラマで初めてご一緒しまして」と懐かしむとともに「約20年ぶりです」と久々の共演を喜んだ。これにはスタジオも「えぇーー!?」と驚きの声があがり、レギュラーの俳優