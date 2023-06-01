記者会見する世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長＝29日、ジュネーブ（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は29日、ジュネーブで記者会見し、パンデミック条約の運用規則「付属書」の交渉が難航していることを巡り、加盟国に早期の合意を呼びかけた。「付属書なしには条約を前に進めることができない」と述べた。パンデミック条約は感染症の世界的大流行（パンデミック）への備えとし