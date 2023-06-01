岩手県大槌町の山林火災は発生から1週間となったきのう、町内に出ていた避難指示の大部分が解除されました。「一部の地区においては民家に延焼するおそれが見られないことから避難指示を一部解除します」避難指示が解除されたのは吉里吉里地区、赤浜地区、安渡地区、沢山地区のあわせて1541世帯3233人です。長井地区の避難指示は継続しています。火災の鎮圧について町は、熱源が確認されている場所があるとして、きのうの時点では