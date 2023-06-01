きのう、広島県三原市で、土の中から身元不明の男性の遺体が見つかりました。警察は、2月に東広島市で起きた別の殺人事件との関連を調べています。警察によりますと、きのう午前11時40分ごろ、広島県三原市にある会社の敷地内で、土の中から男性の遺体が見つかりました。遺体は死後、相当の日数が経っていて、身元や年齢は不明だということです。三原市に隣接する東広島市では2月、会社役員の川本健一さん（49）が自宅を放火され、