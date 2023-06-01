エールディヴィジ 25/26の昇格・降格プレーオフ1回戦 デンボスとアルメレ・シティの第1戦が、4月30日01:45にスタディオン・デ・フリールトにて行われた。 デンボスはケビン・モンシアロ（FW）、sebastian karlsson grach（FW）、ジャック・デブリーズ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアルメレ・シティは高橋 仁胡（DF）、フェルディ・ドライフ（FW）、マー