日本生命会長の清水博と三井住友銀行元会長の宮田孝一四国の東側に位置する徳島県。その県庁所在地である徳島市にある県立高校だ。1875年創立という、全国でも指折りの伝統校だ。経済界で活躍している卒業生を、挙げてみよう。生保業界トップの日本生命保険相互会社会長の清水博は城南高校時代、典型的な「数学少年」だったという。京都大に進み、1983年に日本生命に入社、保険の商品設計を行うアクチュアリー（保険数理人）