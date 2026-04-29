タイヤはエンジンからの力を路面に伝達する、走行に欠かせないパーツです。そんなタイヤのメンテナンスは、ヒビや摩耗の有無を確認するだけではなく。空気圧にも注意しなければいけません。 では、タイヤの空気圧が適正値より低いときや高いとき、クルマにはどのような影響があるのでしょうか。 運転に直結！タイヤの空気圧が低いと起こる危険 タイヤは走行に関わる重要な部品なので、ドライバーも日常