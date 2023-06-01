『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の北米公演を4月25日（現地時間）より開催中のBTSの楽曲が、4月30日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」において、2作ランクインした。【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS2017年12月にトリプルA面シングルとしてリリースされた「MIC Drop/DNA/Crystal Snow」から、1位に「Crystal Snow」、同年9月にリリースされたアルバム『LOVE YOURSE