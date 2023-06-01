星野源の6年半ぶりとなる全国ツアーを収めた映像作品『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』が、30日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」で1位を獲得した。【動画】星野源『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』より合計売上は2.7万枚（DVD：0.7万枚、BD：2.0万枚）で、「週間BDランキング」でも1位に初