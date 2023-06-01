アメリカのトランプ大統領がイラン側の新たな提案を拒否し、核問題で合意が得られるまでイランの港湾に出入りする船舶への封鎖措置を続ける意向を示したとアメリカメディアが報じました。ニュースサイト「アクシオス」は29日、トランプ大統領が取材に対し、核問題をめぐる交渉の前にホルムズ海峡の開放とアメリカ軍の海上封鎖の解除を先行させるというイラン側からの新たな提案を拒否する意向を示したと報じました。また、トランプ