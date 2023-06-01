札幌・豊平警察署は2026年4月29日、暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで札幌市清田区に住む男（81）を逮捕しました。男は29日午前9時すぎ、同居する50代の息子に対し、包丁を持って「殺してやるぞ」などと脅迫した疑いがもたれています。警察によりますと、付近に住む住民から「男同士で怒鳴りあいをしている声が聞こえる」と通報があったということです。息子にけがはありませんでした。調べに対し男は「間違いない」と容疑を