◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）右腹斜筋の張りで負傷者リスト（ＩＬ）に入っているムーキー・ベッツ内野手（３３）が２９日（日本時間３０日）、報道陣の取材に応じ、現状を報告した。ベッツは「医者は６週間と言っているけど、まだ１か月もたっていない。ただ回復は順調で、一般的な腹斜筋のケースよりも少し早いくらい。状態はかなりよくなっている」と