◇ナ・リーグドジャース―マーリンズ（2026年4月29日ロサンゼルス）ドジャースは29日（日本時間30日）、マーリンズ戦前のドジャースタジアムで、「STEAMDay」と称した教育イベントを開催した。子供たちがスポーツを通じて科学や数学を学ぶもの。平日である水曜日のデーゲームは通常、試合前の人出が比較的少ないが、この日は開始2時間前から球場周辺にスクールバスが並び、スタンドやコンコースには学校単位で訪れた子供