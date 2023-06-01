◆米大リーグホワイトソックス―エンゼルス（２９日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が、敵地のホワイトソックス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、５年連続１４度目の２ケタ本塁打となる１０号アーチを放った。４回、先頭打者のトラウトは右腕フェディーのカウント１―１からの外角低めのカッターを角度２３度というライナーではじき返した。打球は左翼ブルペンに一直線、飛