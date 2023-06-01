【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、ロシアのプーチン大統領との電話会談で、ウクライナでの一時的な停戦を提案したと述べた。ホワイトハウスで記者団に、プーチン氏が停戦に応じる可能性があるとの認識を示した。