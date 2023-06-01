【北京共同】中国の王毅外相は29日、オーストラリアのウォン外相と北京で外交戦略対話を実施し、中東情勢などを巡り意見を交わした。中国外務省が発表した。王氏は、両国はハイレベルの往来を保ち、協力を拡大すべきだと表明。ウォン氏は中国と関係発展に取り組みたいと応じたという。中国はオーストラリアから液化天然ガス（LNG）と石炭を輸入しており、中東情勢緊張を踏まえ、関係強化を図っている。ウォン氏は中国に先立ち