日本時間午前３時にＦＯＭＣの結果が公表され、大方の予想通りに政策は据え置きとなった。ただ、委員の見解が分かれており、決定は８対４での据え置きとなった。ハマック、カシュカリ、ローガン各委員が緩和的スタンスに反対票を投じた一方、ミラン理事はこれまで通りに利下げを主張した。 これを受けて為替市場ではややドル高の反応が見られている。ドル円は１６０．３５円付近と本日高値圏での取引。ユーロド