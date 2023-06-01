NY株式29日（NY時間14:14）（日本時間03:14） ダウ平均48738.58（-403.35-0.82%） ナスダック24564.85（-98.95-0.40%） CME日経平均先物58820（大証終比：-1200-2.04%） 欧州株式29日終値 英FT100 10213.11（-119.68-1.16%） 独DAX 23954.56（-63.70-0.27%） 仏CAC40 8072.13（-31.96-0.39%） 米国債利回り 2年債 3.941（+0.105） 10年債 4.414（+0.068） 30年債 4.97