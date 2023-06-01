「フィルターバブル」「エコーチェンバー」。インターネット上の交流サイト（SNS）などで接する情報の偏りを表すこれらの言葉について、電通総研などが全国の15〜69歳の男女5千人に尋ねると、理解していたのは1割未満という結果になった。SNSのアルゴリズム（計算手法）などで生じる情報の偏りは、利用者の主張を極端にし、異なる意見を受け入れにくくさせる恐れがある。こうした危険性を示す言葉をあらかじめ知っておけば、情