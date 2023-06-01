[4.29 欧州CL準決勝第1戦](ワンダ・メトロポリターノ)※28:00開始<出場メンバー>[アトレティコ・マドリー]先発GK 13 ヤン・オブラクDF 3 マッテオ・ルッジェーリDF 14 マルコス・ジョレンテDF 17 ダビド・ハンツコDF 18 マルク・プビルMF 5 ジョニー・カルドーゾMF 6 コケMF 20 ジュリアーノ・シメオネMF 22 アデモラ・ルックマンFW 7 アントワーヌ・グリーズマンFW 19 フリアン・アルバレス控えGK 1 フアン・ムッソGK 31 エ