【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は２９日、金融政策を決定する連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開き、政策金利の誘導目標を年３・５０〜３・７５％で維持した。据え置きは３会合連続となる。ＦＲＢは、ＦＯＭＣ後に公表した声明で「中東情勢の展開が、経済見通しに対する不確実性を高めている」とし、状況を注視する必要があると判断した。米国では、イラン情勢の緊迫化による原油価格の高騰を背景に