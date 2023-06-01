中国上海にあるサムスン電子の旗艦店＝2025年10月（ゲッティ＝共同）【ソウル共同】韓国の電機大手サムスン電子が、中国でのテレビや家電製品の販売から撤退する方針を固めたことが30日、業界関係者への取材で分かった。中国国内の冷蔵庫などの工場生産は維持し、引き続き輸出拠点とするとみられる。価格競争で中国勢に押され収益が低迷していた。人工知能（AI）向けの半導体やスマートフォンなど、高付加価値の製品への「選択と