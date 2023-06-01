米首都ワシントンにあるFRB本部の建物＝2022年7月【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は29日に開いた連邦公開市場委員会（FOMC）で、主要政策金利を現在の3.5〜3.75％に据え置くことを決めた。米イスラエルとイランの交戦は収束が見通せておらず、エネルギー価格の高騰がインフレ動向に及ぼす影響を見極める必要があると判断したとみられる。金利維持は3会合連続。決定にはミラン理事が利下げを主張し反対。ほかに3