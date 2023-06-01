◇ア・リーグホワイトソックス−エンゼルス（2026年4月29日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）、エンゼルス戦に「3番・一塁」で先発出場し、1―0の3回無死一塁の第2打席は四球となった。初回は、3月のWBCで「侍ジャパン」メンバーとしてともに戦った相手先発の菊池雄星の前に左飛に倒れた。そして左腕は、何らかのアクシデントにより2回で緊急降板したため、3回は再度の「侍対決」は