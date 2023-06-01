ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星投手（34）が現地時間29日、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板したが、3回裏の直前に緊急降板。左肩の張りと球団から発表された。菊池は初回の先頭打者を四球で歩かせるも、2番バルガスを内角いっぱいのカットボールで見逃し三振。侍ジャパンでチームメイトだった村上宗隆との初対戦では、95.6マイル（約153.9キロ）のフォーシームで左飛に打ち取った。その後、二死一、二塁とピンチを