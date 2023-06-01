ホワイトソックス戦でアクシデント【MLB】ホワイトソックス ー エンゼルス（日本時間29日・シカゴ）エンゼルスの菊池雄星投手は28日（日本時間29日）、敵地ホワイトソックス戦に先発も、3回に投球練習を行った際に違和感を訴えたとみられ降板となった。球団は「左肩の張り」と発表した。菊池は2回まで2安打無失点だったが、3回の投球練習の際に異変を訴え、降板となった。最速は96.2マイル（約154.8キロ）だった。今季は試合