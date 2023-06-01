電子たばこなどの所持禁止について宣伝する路面電車＝28日、香港（共同）【香港共同】香港で30日、公共の場での電子たばこや加熱式たばこの所持を禁止する新たな規制が始まった。香港では2022年4月に電子・加熱式たばこの販売が禁止された。今回の規制は観光客も対象で、違反者には罰金や懲役刑を科すことができる。紙巻きたばこは対象外。政府は新規制によって世界で最も喫煙率の低い都市を目指すとしている。新規制では、