岩手大の実験に参加した猫少量ずつ餌を食べては残す猫特有の食べむらには、満腹感だけではなく匂いが関わっていることを岩手大のチームが実験で明らかにし、国際科学誌で発表した。同じ餌を繰り返し与えると食べる量は徐々に少なくなるが、匂いを変えると回復した。加齢や病気で食が細くなった猫の健康管理や、新たなフード開発につながる可能性がある。猫は1日に複数回に分けて少量ずつ食べる性質があるが、餌を残す理由は「