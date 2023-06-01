【モスクワ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官によると、プーチン大統領は29日のトランプ米大統領との電話会談で、5月9日の対ドイツ戦勝記念日に合わせてウクライナと停戦の用意があると表明した。タス通信が報じた。