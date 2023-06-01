大阪・関西万博の中国パビリオン外壁の一部が、パネルとして関西国際空港・第1ターミナル（大阪府泉佐野市など）の国際線到着フロアに移設され、4月28日に公開セレモニーが開かれた。公開セレモニーに登壇、感謝状を手渡した関西エアポート・山谷佳之代表取締役社長CEO（左）と中国国際貿易促進委員会駐日本代表処・史銘主席代表〈2026年4月28日午前 大阪府泉佐野市など 関西国際空港〉関空、大阪（伊丹）、神戸の3空港を運営