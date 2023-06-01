◇ア・リーグエンゼルス―ホワイトソックス（2026年4月29日シカゴ）エンゼルス・菊池雄星投手（34）が29日（日本時間30日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発したが、3回に投球練習で1球投げただけで急きょ降板。米メディアによると、左肩に張りを訴えた。今季はここまで試合前の時点で6試合に登板して0勝3敗、防御率6.21と苦戦。今季初勝利を懸けて“7度目の正直”に挑んでいた。