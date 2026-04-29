米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油-623.4万（4億5950万） ガソリン-607.5万（2億2230万） 留出油 -449.4万（1億0364万） （クッシング地区） 原油-79.6万（2977万） ＊（）は在庫総量