ドル円が１６０円台に再上昇している。１６０円台は３月３０日以来。１６０円付近にはオプション絡みの売りオーダーなども観測されていたが、東京勢が祝日で不在の中で上値をトライしたようだ。 イラン情勢に和らぐ気配が一向に見られず、本日も原油高が続いている。ＷＴＩは一時１０４ドル台に上昇しているが、その中で海外勢がドル高・円安の動きを仕掛けたようだ。 目先は３月２９日高値１６０．４５円