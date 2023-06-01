NY株式29日（NY時間11:13）（日本時間00:13） ダウ平均48855.82（-286.11-0.58%） ナスダック24633.60（-30.20-0.12%） CME日経平均先物59160（大証終比：-860-1.45%） 欧州株式29日GMT15:13 英FT100 10202.53（-130.26-1.26%） 独DAX 23921.84（-96.42-0.40%） 仏CAC40 8071.66（-32.43-0.40%） 米国債利回り 2年債 3.887（+0.051） 10年債 4.395（+0.049） 30年債 4