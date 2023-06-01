きょうも為替市場はドル安の流れが続く中で、ユーロドルは上値の重い展開が見られている。ただ、本日１．１６７５ドル付近に来ている２００日線は維持されており、下押す動きまでは見られていない。一方、ユーロ円は円安の動きが出ており１８７円台での推移。上昇トレンドは継続している。 明日はＥＣＢ理事会が予定されているが、据え置きが確実視されている。市場は６月以降のヒントに注目しているが、ストラ