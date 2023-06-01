トランプ大統領は、イランが核開発を巡る米国の懸念に対応する合意に応じるまで海上封鎖を継続する方針を示した。大統領は、ホルムズ海峡の再開と封鎖解除を先行し、核交渉を後回しにするイラン側提案を拒否している。アクシオスが関係者の話として伝えた。 関係者によると、米中東担当の軍司令部（ＣＥＮＴＣＯＭ）は交渉の行き詰まり打開を狙い、短期かつ強力な攻撃計画を準備。インフラ施設への攻撃を含む可能性があり、