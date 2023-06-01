NY株式29日（NY時間12:13）（日本時間01:13） ダウ平均48823.54（-318.39-0.65%） ナスダック24629.41（-34.39-0.14%） CME日経平均先物59025（大証終比：-995-1.69%） 欧州株式29日GMT16:13 英FT100 10213.11（-119.68-1.16%） 独DAX 23954.56（-63.70-0.27%） 仏CAC40 8072.13（-31.96-0.39%） 米国債利回り 2年債 3.900（+0.064） 10年債 4.397（+0.051） 30年債 4