NY株式29日（NY時間13:16）（日本時間02:16） ダウ平均48805.66（-336.27-0.68%） ナスダック24574.02（-89.78-0.36%） CME日経平均先物58820（大証終比：-1200-2.04%） 欧州株式29日終値 英FT100 10213.11（-119.68-1.16%） 独DAX 23954.56（-63.70-0.27%） 仏CAC40 8072.13（-31.96-0.39%） 米国債利回り 2年債 3.910（+0.074） 10年債 4.401（+0.055） 30年債 4.97