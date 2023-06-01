きょうも為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは１．３４ドル台に値を落としている。目先は１００日線が１．３４７０ドル、２００日線は１．３４ドル台前半に来ており、目先の下値メドとして意識される。一方、本日は円安の動きも見られ、ポンド円は２１６円台まで上げ幅を拡大。２００８年以来の歴史的な高値水準での推移が続いている。 明日は英中銀も金融政策委員会（ＭＰＣ）が予定されている。今回はイラン情勢