◇ア・リーグホワイトソックス−エンゼルス（2026年4月29日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）、エンゼルス戦に「3番・一塁」で先発出場し、初回1死一塁の第1打席は左飛に倒れた。相手先発は3月のWBCで「侍ジャパン」メンバーとしてともに戦った菊池雄星。28日（同29日）の試合前には談笑して交流を深めたとあり、背番号5も感慨はひとしおだ。村上の打席中には、観戦している多く