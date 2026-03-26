国際サッカー連盟(FIFA)は29日、今年のU-17ワールドカップは11月19日から12月13日にかけて行われることが決まったと発表した。昨年から1年に一度の開催となったU-17W杯は29年までカタールでの開催。U-17日本代表は5月5日に開幕するAFC U17アジアカップで、上位8か国に与えられる出場権獲得を狙う。U-17W杯は前回大会から48か国の出場。前回大会の日本は史上初めて決勝トーナメント2勝を果たし、14年ぶりのベスト8進出を成し遂