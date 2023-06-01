「ドジャース１−２マーリンズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのマーリンズ戦に投手専念で先発登板し、６回５安打２失点（自責点１）で今季初黒星（２勝）を喫した。２０２３年９月に受けた右肘手術後で最多の１０４球を投げた。９三振を奪い、メジャー通算７００Ｋにも到達した。チームは１−２で敗れ、連勝が３でストップした。今季初の中５日の登板で開幕から５試合連続クオ