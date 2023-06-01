文部科学省2027年度からの開始を予定する公立小中高校などの教員採用試験の共通化で、実施方法の具体案が29日、関係者への取材で分かった。試験時間の設定では参加自治体に一定の裁量を持たせ、問題の漏えいリスクが生じない範囲で自由に設定できるようにする。文部科学省は30日にも教員養成の在り方を議論する中教審の作業部会で具体案を示す。共通化は1次選考で、初年度は5月8日、6月12日、7月10日の3日を予定し、予備日も設