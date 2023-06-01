アメリカ司法省は、トランプ大統領が出席する夕食会場近くで起きた銃撃事件で逮捕された男が事件直前に自らを撮影した写真を公開しました。司法省は29日、トランプ大統領が出席する夕食会場近くで起きた銃撃事件で逮捕されたコール・アレン容疑者の新たな写真を公開しました。この写真は、襲撃のおよそ30分前に現場となったホテルの自室でアレン容疑者本人が撮影したものだということです。黒いシャツに赤いネクタイを締め、現場で