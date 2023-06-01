◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。打者としては２試合連続の固め打ちで、３試合連続安打中。相手先発右腕のＳ・アルカンタラとは７打数２安打２本塁打３打点と相性はよく、２戦ぶりの７号にも期待がかかる。前日２８日（同２９